O PROS é um dos partidos mais bem organizado para disputar as eleições municipais deste ano em Cruzeiro do Sul, segundo maior colégio eleitoral do Acre.

A direção municipal com o apoio da deputada estadual Maria Antônia e do ex-prefeito Deda, presidente estadual da legenda, organizaram uma chapa de pré-candidatos a vereadores que é o sonho de qualquer candidato a prefeito tê-la na sua coligação majoritária.

Na montagem de chapa, as lideranças decidiram por trazer nomes que entrarão na disputa com no mínimo 400 votos. E que não possuísse mandato, para que assim possam alcançar o objetivo de eleger de 3 a 4 vereadores. Os nomes, na grande maioria, já disputaram eleição e saíram das urnas quase eleitos. Alguns com mais de 500 votos.

O partido já foi procurado por todos aqueles que se dizem pré- candidato a prefeito. Inclusive, ofertaram a indicação da vice na chapa majoritária. O assunto é analisado com cautela e a decisão final será baseada nos encaminhamentos.

Nos bastidores da política local, trazer o PROS para o lado de qualquer candidato a prefeito, significa trazer o eleitorado do casal: Deda e Maria Antônia, um dos maiores grupo político do Juruá. Alguns chegam apostar que o casal e o grupo podem trazer até 8 mil votos ao candidato na disputa pelo executivo que eles apoiarem.

Em Cruzeiro do Sul, o PROS é presidido pelo policial aposentado Edson Ferreira, conhecido por ser um dos craques em montar chapa competitiva para o legislativo. Ele e toda direção decidiram: coligação majoritária será com quem a cumpre palavra. Lembrando que até o momento não há definição com quem seguir e o futuro depende dos acordos cumpridos.