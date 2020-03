O homem suspeito de matar a companheira, Katiane de Lima, de 23 anos, foi preso pela Polícia Militar do Acre (PM-AC) nesta quinta-feira (26) no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco. A jovem foi morta a facadas pelo companheiro dentro de casa, na noite de quarta (25), no bairro Caladinho.

No momento em que foi atacada, a jovem estava com o filho no colo. A idade da criança não foi divulgada. Katiane levou ao menos três facadas, no pescoço, braço e costelas.

Durante patrulhamento de rotina, a polícia recebeu informação de moradores de que o suspeito estava em uma residência do bairro. Os militares fizeram buscas no local e encontraram o rapaz na rua.

Ele ainda tentou fugir, mas foi capturado e levado para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco (Defla). De acordo com a Polícia Civil, em depoimento ao delegado, ele confessou o crime e foi indiciado por feminicídio.

À polícia ele contou que estava discutindo com a mulher quando pegou uma faca de cabo preto e desferiu os golpes contra ela. O homem não informou a motivação da discussão. Ele deve ser encaminhado para audiência de custódia. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre