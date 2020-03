Gladson pede fechamento de aeroportos do Acre por causa do novo coronavírus e Petecão quer abrir a entrada da pandemia no Acre

O Senador Sérgio Petecão (PSD) solicitou ao Diretor-Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para que os voos da Gol Linhas Aéreas continuem atendendo o estado do Acre, pedido este que repercutiu negativamente em meio a população acreana.

Muitos sabem que os primeiros casos do Covid-19 registrados no estado do Acre, chegou por meio de voos de outros estados e por esse motivo, os voos estão sendo considerados uma porta de entrada para o coronavírus a qualquer lugar.

O pedido do Senador de permanecer com os voos ao estado deixa claro que ele não está muito preocupado em conter a pandemia do coronavírus, e sim expor o Acre há um número maior de casos já registrados até o momento.

A justificativa que Petecão achou para dar fundamentação nesse pedido absurdo é de que o estado depende muito da relação com outros estados. “Não temos muitas opções. Se a Gol e a Latam cancelarem os voos daqui nós ficaremos totalmente isolados”, destacou.

Mas o fato é que aparentemente o senador está entediado de permanecer no Acre nesse período de tempo, pois enquanto senador, está acostumado a voar corriqueiramente, pois tem condições para isso, assim como tem condições de ter um hospital privado a sua disposição caso necessite, plano de saúde e muito mais, diferente da realidade da maioria dos acreanos que para ter atendimento médico precisa recorrer ao Sistema Único de Saúde e a saúde pública que todos sabem que é um caos.

Vale destacar que o Covid-19 infectou pessoas de classe média alta e que lamentavelmente vem se espalhando aos poucos sem distinção de classe social, mas para quem tem condições de ter um tratamento de saúde melhor bom e quem não tem?

Diante disso é melhor o Acre ficar isolado por um tempo do que os acreanos serem infectados com o vírus, pois mesmo o governo do estado tomar todas as medidas de precaução necessárias, o número de covid-19 está aumentando, ainda que lentamente.

Mas se a solicitação de Petecão for atendida e os voos liberados, o número de casos pode aumentar com uma rapidez ao ponto de o estado passar a não dar conta. Diante disto acredita-se que o senador Petecão foi infeliz de fazer esta solicitação sem pensar nas consequências que isso pode gerar.

Se o senador só pensa em dinheiro para fortalecer os de classe alta, ok!! Mas não proponha algo que possa afetar as pessoas de baixa renda que dependem da saúde pública, pois o covid-19 não chegou por meio de uma pessoa de baixa renda, muito pelo contrário, acreanos de baixa renda não tem condições para voar e trazer males de outros estado para o Acre.

Todos sabem que o momento é de crise no Brasil, o país atravessa uma grande pandemia ao coronavírus com 23 cosas no Acre. O médico Thor Dantas confirmou que o número de casos do novo coronavírus no Acre é bem maior que o divulgado pelo governador Gladson Cameli(talvez as informações estão sendo omitidas para evitar o pânico na população).

Os 21 que tiveram contaminação confirmada nos últimos nove dias tiveram contato com diversas pessoas e várias destas já começaram a sentir os sintomas característicos do Covid-19.

O governador Gladson Cameli enviou um pedido ao governo federal solicitando o fechamento dos aeroportos das cidades de Rio Branco (capital acreana), e Cruzeiro do Sul, para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, agora o senador Sérgio Petecão quer ir contra o governador Gladson e abrir entrada para do coronavírus ao Acre.

O senador que esta a mais de uma semana sumido, resolveu aparecer e passar dos limites ao pedir a liberação do dos voo da GOL no estado, pois este é o pior momento para isso, ou o senador quer deixar os acreanos contaminado?