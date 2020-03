O Prefeito Municipal de Assis Brasil, Antônio Barbosa (Zum), se reuniu na última terça-feira (24), com a Defesa Civil do Estado do Acre para receber suporte técnico relacionado à situação dos imigrantes abrigados na cidade desde o dia 19 de março, período em que se iniciou a quarentena no município devido à pandemia de COVID-19.

De acordo com o Tenente James, a visita ao município foi voltada a realizar um parecer de reconhecimento da situação e orientar a equipe municipal acerca dos dados necessários para o Sistema Nacional de Defesa Civil, o que permite solicitar medidas que visem a provisão de serviços de socorro e assistência.

O Tenente ainda explicou que após a alimentação de dados no sistema é necessário aguardar a resposta e a única forma de uma possível retirada dos imigrantes do município seria por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. O Prefeito Municipal entrou em contato com autoridades em Brasília e obteve da Senadora Mailza Gomes uma possibilidade de solucionar a situação.

A Senadora pediu ao Embaixador do Haiti no Brasil, Madsen Cherubin, a viabilização do retorno dos imigrantes ao seu país de origem. Também encaminhou ofícios ao Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, relatando o fato e solicitando recursos para custear as despesas com os imigrantes.

O Prefeito explica que vários procedimentos já foram realizados na busca de soluções e que está se mobilizando junto às autoridades superiores. “Através da Secretaria de Assistência Social do Estado entrei em contato com o Coronel James para expor o momento em que estamos vivendo. Que Assis Brasil, além da pandemia, enfrenta o risco da entrada de imigrantes e assim aumenta o nosso problema. Expliquei que o município não tem condições de suportar essa situação, recebemos as orientações e realizamos tudo o que foi solicitado”, disse.