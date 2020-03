O deputado Roberto Duarte avalia que o governador Gladson Cameli não tenha interesse em discutir estratégias para ajudar as pessoas em isolamento social, especialmente os trabalhadores autônomos que não tem como sobreviver porque não podem ir às ruas vender seus produtos.

Duarte criticou a inesperada mudança de intenção de Gladson Cameli, que num dia afirmou que não mudaria o decreto do bloqueio sanitário e no outro alterou a medida autorizando o funcionamento de novas atividades. “Vários outros setores foram autorizados a voltar ao trabalho, ampliando assim, a possibilidade de contaminação pelo Covid-19″, criticou Duarte.

Ele lembra que sua luta vem desde os primeiros dias da pandemia, mas que o Governo do Estado tem feito pouco caso de seus projetos. “Desde que o vírus chegou ao Brasil, tenho apresentado propostas para minimizar os impactos causados, tanto na Saúde Pública quanto na Economia do Estado do Acre. Mas, infelizmente, não percebi interesse por parte do Governo no intuito de discutir estratégias para ajudar as pessoas que estão no isolamento social”, afirmou.

Sabendo da possibilidade de um contágio maior pelas pessoas que voltarão aos seus trabalhos, a partir da publicação do decreto 5.603 de Março de 2020, apresentou uma nova proposta. Duarte propõe ao governador do Acre a construção de um Hospital de Campanha, com leitos de baixa complexidade, com respirador mecânico de duas pontas e acomodação para possíveis casos de pessoas contaminadas que possam precisar de um acompanhamento médico.

O hospital, observa o parlamentar do MDB, servirá para atendimento temporário, onde as pessoas possam permanecer até serem transportadas para um local permanente. Por ac24horas