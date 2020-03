Visando agir para combater a disseminação do Coronavírus no Acre, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) autorizou esta semana a destinação de R$ 1 milhão, referente a uma emenda parlamentar do Ministério da Saúde, para o orçamento do Governo do Estado.

Além disso, o parlamentar já está preparando uma proposição para também ajudar com recursos a economia do Estado.

“Estamos vivendo um momento delicado tanto na saúde, quanto na economia e não medirei esforços para ajudar os acreanos no combate desse vírus. Por isso, destinei recursos que vão ajudar nas despesas da saúde e já estou buscando medidas para ajudar na economia também” afirmou Jesus Sérgio.