Na última sexta-feira (20), após o decreto de calamidade pública do governador e aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa, foi proibido a maioria das atividades na qual você precisa sair de casa para fazer.

Pensando principalmente nas crianças, que sofrem com a falta de atividades, o deputado estadual Fagner Calegário, que é faixa preta de Taekwondo, decidiu ministrar em suas redes sociais na noite de ontem (25) uma aula de aproximadamente uma hora da arte marcial começando por um bom alongamento, com o objetivo de ajudar as famílias com a atividade física.

“Vamos desligar um pouco nossos filhos dos celulares e video games. Essa é uma ótima oportunidade para toda a família interagir e dar um chute no estresse”, disse o deputado.

A atitude de Calegário rendeu muitos elogios nas redes sociais e não demorou para que as pessoas começassem a compartilhar vídeos de seus filhos realizando a atividade. “Meu filho dormiu logo depois da aula, é um milagre, obrigado!” disse um internauta.

O Taekwondo é uma arte marcial coreana, criada em 1955 e desde 2000 é um esporte olímpico, seu nome significa “caminho dos pés e das mãos através da mente” e entre seus inúmeros benefícios, ela trabalha a coordenação motora, a memória, ensina disciplina e valores, além de desenvolver a parte física e mental do praticante, ajudando a combater o estresse. Quem não viu a aula ao vivo, poderá ainda assistir na página do Facebook do próprio deputado.