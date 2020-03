Nesta quarta-feira (25), a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) solicitou ao Ministro da Educação a realização do Revalida em caráter de urgência por conta da chegada do COVID-19 ao Brasil. O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira permite que os médicos brasileiros formados no exterior atuem nas cidades brasileiras.

Para Perpétua, “com a demanda de profissionais na área reprimida por conta da pandemia, faz-se necessário que medidas urgentes sejam tomadas a fim de prevenir e conter um colapso no Sistema de Saúde”.

“O Brasil tem mais de 15 mil médicos formados no exterior aguardando o Revalida. Eles estão prontos para atuarem em diversas áreas e ajudar o seu povo a superar esse inimigo que hoje assola o mundo inteiro”, afirmou.