Na tarde desta quarta-feira (25), o Ministério da Saúde divulgou novos dados a respeito da pandemia do coronavírus, que vem atingindo o Brasil.

Nesta divulgação mostra que o Acre teve um aumento de dois casos confirmados de coronavírus e o número de pacientes eleva de 21 para 23 casos em 24 horas, onde dois novos casos foram confirmados, após realização de exames.

Mesmo com todas as medidas de precaução impostas pelo governo do estado, o vírus continua a se espalhar. Mesmo assim muitos acreditam que o estado está exagerando nas medidas. Novos dados mostram que não!!

Diante deste vírus todo cuidados é pouco. A Secretaria de Saúde do Estado do Acre informou que ainda não teve acesso ao boletim diário emitido pelo Estado que deve ser divulgado após as 16 horas.