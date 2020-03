Diante das ações para combater o avanço do novo Coronavírus no Brasil, as votações da Câmara dos Deputados a partir desta semana serão remotas, ou seja, por meio da internet.

Além disso, Jesus Sérgio já analisa a possibilidade de transferir parte dos recursos de suas emendas parlamentares para ajudar nas despesas das unidades de saúde pública que antedem pacientes contaminados com o Coronavírus.

O deputado está participando de reuniões de bancada e acompanhando a pauta de votação semanal, por meio de um aplicativo. O parlamentar também ressalta que sua equipe continua atendendo as demandas do Acre, por meio do teletrabalho, já que a Câmara dos Deputados restringiu o acesso de funcionários e visitantes.

“Instalamos um gabinete online para atender as demandas, pois estamos junto com os outros deputados buscando o melhor caminho para enfrentar essa crise causada por esse vírus tanto na saúde, quanto na economia do nosso país”, afirmou Jesus Sérgio.