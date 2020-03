A Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul iniciou nesta segunda-feira, 23, a campanha de vacinação contra a Influenza H1N1. A primeira etapa da campanha destina-se aos idosos e todos os profissionais de saúde da Rede Municipal e Estadual da Saúde.

O período de vacinação do primeiro público alvo iniciou nesta segunda-feira, 23, e ira ate o dia 15 de abril. Em decorrência do coronavírus a secretaria estará levando a vacinação ate os idosos em sua residência. Uma equipe da Unidade Básica de Saúde fará o cadastramento do paciente e levara a vacina a sua casa onde será aplicada. Outro método será através de “Drive-Thru”, onde um familiar levará o idoso ate um ponto montado pela secretaria e no carro mesmo a aplicação será realizada.

Em Cruzeiro do Sul serão vacinados mais de 5 mil idosos e os pontos de vacinação serão na Avenida Mâncio Lima, em frente o posto de gasolina Formula 1 e o outro será em frente ao Banco do Brasil na praça Orleir Cameli.

Com relação aos profissionais de saúde, serão cerca de 2 mil profissionais que serão vacinados no seu local de trabalho.

De acordo com Juliana Pereira, Secretaria Municipal de Saúde, a antecipação da campanha aconteceu em todo o país

“inicia-se hoje a campanha em todo o país e queremos vacinar toda a nossa população idosa e profissionais de saúde, para isso montamos estratégias especificas que permitirão a vacinação sem o risco de contaminarmos ninguém com o coronavírus”.