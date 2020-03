Alguém sabe do paradeiro de um dos políticos mais influentes do Acre, como os senadores Márcio Bittar, Mailza Gomes e Sérgio Petecão? Pois é, este é um dos questionamentos nos vários grupos de whatsapp, que neste período de Pandemia e isolamento dos acreanos e Brasileiros, os grupos ficam mais agitados e com debates intermináveis.

Márcio Bittar apareceu nas redes sociais no dia 20 de março, quando exaltou a votação e aprovação do estado de calamidade pública, que foi aprovado pelo congresso nacional e deu algumas prerrogativas ao presidente Jair Bolsonaro, para que tome medidas mais enérgicas no controle e combate ao Coronavírus.

Também em sua página na rede social, o senador acreano fez postagem falando do Covid-19, onde o mesmo faz uma reflexão e clama para que os acreanos se apeguem a Deus e passa mensagem de otimismo para o povo.

Por ser um influente parlamentar dentre os membros da bancada federal acreana em Brasília, Marcio Bittar tem sua ausência sentida junto ao apoio e ações que possam ajudar o governador Gladson Cameli, na busca por alternativas que minimizem o sofrimento dos acreanos.

Márcio não tem dado as caras na imprensa local e não se sabe seu paradeiro, segundo o vídeo de um internauta, Bittar estaria em uma de suas fazendas no Mato Grosso, nesse período de quarentena a que todos os brasileiros precisam se submeter.

Quanto o Senador Sérgio Petecão, muitos dos acreanos sentiram a sua ausência apesar de o senador ter publicado mensagens em suas páginas nas redes sociais alertando sobre os cuidados com o coronavírus, mas só mensagens de conscientização não é o suficiente nesta situação, o governo junto a saúde precisam que os parlamentares destinem emendas para ajudar.

Para Petecão seria uma boa atitude destinar uma emenda ao governo para que possa suprir parte das necessidades da saúde pública, afinal de contas Petecão ocupa o cargo de 1º secretário na Comissão Diretora do Senado.

Em se tratando da Senadora Mailza Gomes, ela usou as redes sociais, na tarde de segunda-feira, 23, para se manifestar a favor da doação do fundo eleitoral para combater o novo coronavírus e também do adiamento das eleições de 2020, Muito Bem pensado!!! Mas e por que não pensar em uma medida imediata? Como a destinação de uma emenda e intermediação do governo federal e estadual, afinal Mailza tem uma proximidade com o Presidente Bolsonaro, deveria solicitar apoio ao Acre.