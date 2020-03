Mais quatro pacientes atestam positivo para Covid-19 no Acre e casos sobem para 21 — Foto: Francisco França

Quatro novos casos de Covid-19, o novo coronavírus, foram confirmados no Acre em boletim da Secretaria de Saúde do estado (Sesacre) divulgado nesta terça-feira (24). Com os novos casos, sobe para 21 o número de infectados pela doença no estado.

O boletim aponta que a Saúde recebeu 248 casos suspeitos, descartou 224, confirmou 21 e mais três seguem em análise. Todos os pacientes confirmados estão em Rio Branco. No último boletim da segunda-feira (23), eram 17 casos confirmados.

As quatro pessoas mais recentes a testar positivo para a Covid-19 são um comerciante de 40 anos, um pecuarista de 49 anos, um empresário de 52 e um servidor público de 70 anos.

Uma das primeira pacientes diagnosticadas com a doença, Isabella da Silva, de 37 anos, está em coma induzido na Unimed depois de ter contraído pneumonia.

Ela respira com a ajuda de aparelhos. Já um senhor de 81 anos segue internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco, onde está em observação. Até esta terça-feira (24), não há casos de contaminação comunitária no estado, apenas casos importados e de transmissão local.

Pelo menos 18 casos seguem no aguardo da contraprova do Instituto Evandro Chagas, em Belém. Também foram investigados casos em Brasileia (5); Cruzeiro do Sul (18); Feijó (6); Xapuri (2) e Tarauacá (1), mas todos foram descartados.

Em Rio Branco, todos os casos confirmados estão sendo acompanhados de perto pela equipe da Vigilância Epidemiológica no âmbito estadual e municipal.