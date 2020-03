Uma adolescente de 17 anos foi resgatada por uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira, antes de ser assassinada pelo ‘tribunal do crime’. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (24), no Centro do município.

Quatro pessoas foram presas e três menores apreendidos. A Polícia Disse que na casa onde os criminosos estavam era realizada uma festa. Segundo a PM-AC, a menor era espancada no momento em que a equipe chegou.

“Teve uma denúncia anônima, mas a guarnição tinha visto a aglomeração de pessoas na casa que já é conhecida da polícia por ter aglomeração. Então, quando os policiais chegaram no local da ocorrência já veio uma pessoa correndo dizendo que a vítima era torturada”, explicou o tenente da PM-AC Fábio Diniz.

O tenente acrescentou que a vítima ia ser executada porque o grupo achava que ela estava vinculada a uma organização criminosa rival. A adolescente, segundo a PM-AC, era espancada com uma ripa quando foi socorrida.

“Levou pancadas nas costas, cabeça e ficou com o braço bastante machucado. Tinha foto dela fazendo menção a outra facção, o bairro que mora também é de outra facção e estava mandando mensagem para o pessoal desse bairro”, complementou o tenente.

Vítima suspeita de roubo

A PM-AC relatou ainda que a adolescente foi levada para o hospital para atendimento médico e na manhã desta terça (24) foi à delegacia do município para ser ouvida. Porém, ao chegar na delegacia, foi reconhecida por uma pessoa que teve o celular roubado na manhã de segunda (23).

“Os militares apreenderam os celulares e levaram para a delegacia. Quando ela chegou na delegacia a vítima do roubo reconheceu ela. Foi para o MP, onde teve audiência, se for réu primária deve responder em liberdade. Tomou o celular e saiu correndo”, concluiu. Por Aline Nascimento, G1 Acre