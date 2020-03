O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores do Acre (PT), Cesário Braga, postou um vídeo na sua rede social informando que após se submeter a exame para verificar se estava ou não com coronavírus, recebeu o resultado por meio da secretaria de saúde.

Cesário afirma que recebeu uma ligação da secretaria de saúde que confirmou que o presidente da sigla está sim com coronavírus, pois o exame deu positivo para a peste.

Cesário está com uma forte gripe desde terça-feira, quando participou de ato político no município de Capixaba, juntamente com o presidente da Cooperacre, Manoel da Gameleira, de 81 anos, que foi o primeiro a receber a confirmação da doença.

A suspeita é de que Cesário tenha contraído o COVID-19 do seu Manoel da Cooperacre, durante o ato político em que estiveram juntos, a suspeita é de que outras pessoas também foram infectadas.

Em vídeo, Cesário pede que as pessoas que tiveram contato com ele nos últimos dias antes da quarentena, que caso sintam algum sintomas que se dirijam a Unidade de saúde de referencia do seu município.

Veja o Vídeo: