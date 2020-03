O prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro passou a manhã desta segunda-feira, 23, realizando várias reuniões com os segmentos da sociedade cruzeirense para discutir medidas de prevenção e controle do coronavírus.

Durante as reuniões foram definidas diversas situações que estarão no decreto a ser publicado no Diário Oficial do Estado nos próximos dias onde as medidas de enfrentamento ao coronavírus no município serão mais rigorosas.

A primeira reunião aconteceu com os representantes bancários onde ficou definido que haverá um contingenciamento de 30%, onde serão priorizados atendimento as pessoas que não tem cartão, além de saques do PIS, FGTS e desbloqueio de contas e cartões, os demais serviços estarão suspensos. No que tange a organização os bancos deverão destinar álcool gel na saída e entrada de clientes.

Logo em seguida, a reunião foi com as autoridades do sistema de segurança, onde estiveram representantes de todas as forças de segurança que atuam no município, e nesta definiu-se que haverá fiscalização em barreiras colocadas na rotatória de Rodrigues Alves e acompanhamento a embarcações que chegarão de outros municípios.

Outra reunião aconteceu com os representantes do comercio local, autônomos e vendedores de peixes, carnes e verduras onde em comum acordo ficou definido que o mercado do peixe e da carne não fecharão suas portas mais funcionarão de forma escalonada, e com limitação de uma pessoa atendida em cada box.

Outra categoria que esteve reunida com o prefeito Ilderlei Cordeiro e a equipe de saúde foram a categoria dos motoristas que também definiram regras para a não paralisação do setor, dentre elas o revezamento de vans para as comunidades mais distantes e a higienização de cada veículo após o transporte de passageiros.

O delegado geral da polícia Civil de Cruzeiro do Sul, Lindomar Ventura, disse que este momento requer cuidados e união de todos:

“É um momento de união entre todos os setores da sociedade e das forças de segurança. A Policia Civil estará trabalhando 24 horas por dia para manter a ordem social e intensificaremos as ações para combater as “fake News” ou falsas notícias que tanto atrapalham nesse momento”.

Um dos locais mais visitas diariamente em Cruzeiro do Sul é o mercado central e diante desse cenário o responsável pelo mercado do peixe Francisco Valdecir explicou como ficará seu funcionamento:

“Não fecharemos, faremos uma escala de funcionamento para que possamos atender as necessidades da sociedade. Estaremos atendendo uma pessoa em cada box. Quero parabenizar o prefeito pela reunião e juntos tomarmos as medidas necessárias para a contenção dessa doença.”

O prefeito Ilderlei Cordeiro conduziu todas as reuniões e afirmou que o município de Cruzeiro do Sul está tomando todas as medidas necessárias para a contenção e expansão do coronavírus na cidade:

“Foi um dia marcado por reuniões para tomarmos todas as medidas necessárias na contenção do coronavírus em nossa cidade. Uniremos forças com o setor comercial, autônomo, de transporte e segurança pública para juntos elaborarmos o novo decreto que será publicado nos próximos dias ainda mais rigoroso no que se trata as medidas de prevenção ao coronavírus. E neste decreto destaco as barreiras na BR 364 e nos portos da cidade para controlarmos quem entra em nossa cidade.”, finalizou Ilderlei.