Durante entrevista coletiva online na manhã desta segunda-feira, 23, o governador Gladson Cameli, ao lado do Secretário da Casa Civil Ribamar Trindade e do Secretário Estadual de Saúde, Alysson Bestene, confirmou que o número de casos confirmados de coronavírus aumentou no Acre.

Gladson não explicitou quantos casos novos estão contabilizados. “Estamos aguardando ainda o boletim, mas temos novos casos confirmados”.

Até este domingo, 11 casos haviam sido confirmados. Todos em Rio Branco.

O oitavo boletim sobre o coronavírus deve ser divulgado nas próximas horas. A informação foi confirmada por Alysson Bestene.

Por Leônidas Badaró / ac24horas