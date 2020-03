O ex-senador do Acre, Jorge Viana, confirmou em sua página oficial no Instagram, na tarde desta segunda-feira (23), que seu exame que diagnostica o COVID-19 deu positivo.

Jorge Viana informou ainda que até o momento está sem sintomas e está bem e que está tomando os cuidados necessário para o bem dele e dos demais. O ex-senador recomenda que todos fiquem em casa.

“Vou seguir minha quarentena e tomar todos os cuidados necessários”, afirma e finaliza pedindo que a população fique em casa.”A contribuição de cada um é só o que pode evitar que esse coronavírus se confirme como a maior tragédia de nossas vidas e do nosso tempo”.

O ex-senador do Acre é uma das grandes lideranças do Partido dos Trabalhadores do Acre e que, assim como Cesário e o deputado Zen, Jorge esteve na atividade em Capixaba jonto de seu Manoel da Cooperacre. Zen e Cesário também estão infectados com o COVID-19.