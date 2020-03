O deputado estadual, Daniel Zen (PT) que também esteve participando do ato político do PT em Capixaba, no qual o seu Manoel da Cooperacre participou, recebeu a confirmação de que está infectado pelo Coronavírus (Covid-19).

Diante do resultado positivo para o coronavírus, o parlamentar fez um comunicado para todos aqueles que tiveram contato próximo com ele nas últimas semanas.

“Sendo assim, faço esse comunicado para que todos aqueles que tiveram contato próximo comigo, nessas últimas semanas, fiquem atentos para o aparecimento dos sintomas. Informo ainda que estou isolado/em quarentena desde a terça-feira, dia 17/03 e permanecerei assim até segunda ordem”, disse o deputado.

Zen acrescentou pedindo que todos sigam as instruções das autoridades de vigilância sanitária e epidemiológica do Estado e Município; e que cumpram, rigorosamente, com o teor dos decretos governamentais e ato da Mesa Diretora da ALEAC. “Que Deus nos ajude a atravessar esse período difícil”, finalizou.

Nessa mesma agenda estavam o ex-senador Jorge Viana e o presidente da Cooperacre, Manoel José Gameleira, de 81 anos, que foi diagnosticado com Coronavírus na última sexta-feira, 20.