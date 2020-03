Cinco exames de Coronavírus de Brasileia deram negativos; 14 casos no Acre seguem em análise

O novo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou 17 casos do novo coronavírus no estado. A pandemia de Covid-19 foi declarada no dia 11 deste mês pela Organização Mundial de Saúde (OMS).