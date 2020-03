A Unimed Rio Branco divulgou na noite desta segunda-feira, 23, o boletim médico sobre o estado de saúde da advogada Isabela Fernandes, de 36 anos, primeiro diagnosticada com coronavírus (Covid-19) no Estado do Acre, na semana passada.

De acordo, a paciente, que estava em isolamento residencial sob monitoramento médico apresentou piora geral do quadro no último sábado, dia 21, precisando ser internada com cuidados de tratamento intensivo de suporte respiratório no Pronto Atendimento da Unimed.

Atualmente Isabela encontra-se em coma induzido, respirando por aparelhos sem uso de drogas vasoativas e com melhora progressiva da estabilidade hemodinâmica.

“Assim, permanecerá recebendo todo suporte que necessário, em local separado, em decorrência dos protocolos médicos de não proliferação da doença aos demais pacientes de UTI não contaminados, até que seja transferida para unidade referência para tratamento de COVID-19”, informou a Unimed.

Por ac24horas