Oito detentos do Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, foram encontrados dentro do forro do pavilhão G durante uma tentativa de fuga na unidade.

O flagrante ocorreu após o banho de sol, nesta segunda-feira (23). Os policiais penais faziam a vistoria nas celas quando perceberam um barulho no forro.

Os detentos pretendiam usar uma corda feita de lençol, chamada de ‘tereza’, para pular o muro na unidade.

No dia 20 de janeiro, 26 detentos do FOC fugiram pulando os muros da unidade. Destes, 15 já foram capturados e outros 11 seguem livres.

Verificação das celas

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) disse que os presos estavam retornando para as celas após a revista.

Os policiais perceberam o barulho e olharam dentro do forro. No local foram achados seis presos da cela cinco, um da cela seis e outro da cela nove.

Os detentos foram colocados no isolamento e, no período da tarde, levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis. Por Aline Nascimento, G1 Acre