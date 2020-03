A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, participou de uma telereunião dos prefeitos de capitais com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e com o presidente da República. Jair Bolsonaro.

Segundo Socorro Neri, o objetivo do encontro virtual foi alinhar providências conjuntas para contenção da propagação do novo coronavírus.

“Em minha participação, informei do trabalho conjunto com o Governo do Estado, das medidas já adotadas e da necessidade de apoio do Governo Federal, tanto na prevenção e mitigação da covid-19, quanto nos impactos sociais e econômicos”, explicou a prefeita durante postagem que fez nas redes sociais. “Com união, seriedade, serenidade e solidariedade superaremos essa grave crise”, completou.