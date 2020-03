O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), anunciou que destinará R$ 500 mil de verba para ações de combate e prevenção ao coronavírus.

Com a ajuda dos 24 deputados estaduais, R$ 12 milhões poderão ser destinados para a compra de equipamentos, que devem abastecer o setor e ampliar as unidades de terapia intensiva neste momento de enfrentamento ao novo coronavírus.

“Se cada deputado liberar suas emendas nós poderemos reforçar o atendimento nos nossos hospitais. A verba garantirá a compra de equipamentos, de respiradores, UTIs, e de insumos importantes. Estamos passando por um momento muito difícil. Precisamos nos unir em prol da população acreana”, enfatizou Nicolau Júnior.

O presidente do Poder Legislativo enfatizou ainda, que se todos os parlamentares concordarem em destinar suas emendas à saúde, uma sessão extraordinária será realizada para oficializar a liberação da verba.

“Vou ligar e conversar com cada deputado e se todos se todos concordarem, faremos uma sessão para oficializar a liberação das emendas. Cada deputado assina um documento, um ofício, liberando as emendas para serem remanejadas e usadas no combate e prevenção ao coronavírus, pela Sesacre”, explicou.