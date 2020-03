Atendendo a um pedido do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que apresentou um projeto de lei pedindo a suspensão dos cortes das contas de água e energia por 90 dias devido à pandemia de coronavírus, o governador Gladson Cameli (Progressistas), em pronunciamento ao lado da esposa Ana Paula Cameli e do filho Guilherme Cameli, neste domingo (22) disse que determinou a suspensão dos cortes por 90 dias ao Depasa com relação à água.

Com relação à energia elétrica, Gladson Cameli conversou pela manhã com Edvaldo Magalhães. Ele assegurou ao deputado que faria contato com a Energisa pedindo a suspensão dos cortes por 90 dias. Em seu pronunciamento veio a confirmação. Gladson disse que solicitou à Energisa a suspensão das atividades de corte em razão da pandemia.

Assim que teve conhecimento do pronunciamento de Cameli, Edvaldo Magalhães agradeceu ao governador acreano pela adoção da medida. Ele frisou que Gladson demonstra “justeza” ao adotar a proposta como medida de enfretamento a COVID-19.

“Agradeço ao Governador por ter adotado a nossa proposta de suspensão dos cortes de Energia e Àgua por 90 dias. Demostra a justeza e a necessidade de tal medida”, diz Magalhães.

“Isso não exclui a necessidade de votação do PL. Por segurança e cumprimento da medida”, frisa o parlamentar.

Veja o Vídeo: