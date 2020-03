Neste fim de semana, a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) telefonou para o governador do Acre, Gladson Cameli, colocando-se à disposição para ajudar no que for preciso em relação ao enfrentamento do novo coronavírus.

“Nossas diferenças políticas não nos impedem de nos unirmos em defesa da população do Acre. Nossa disputa agora é contra o coronavírus, o adversário de nossas vidas”, afirmou a deputada.

Perpétua, que é líder do PCdoB na Câmara dos Deputados ficará mais tempo em Brasília por conta das votações decisivas nessa situação de pandemia e disse que pode ajudar o governador nas articulações com outros órgãos.

“Falei para o governador que me diga o que ele quer que eu trate e organize nos ministérios enquanto estou em Brasília. O governador sabe que estou a postos para ajudar a salvar as vidas do povo do nosso Acre e do Brasil”, completou Perpétua.