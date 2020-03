Como o local era de difícil acesso, bombeiros tiveram que usar um trator para ajudar no resgate — Foto: Corpo de Bombeiros

Mãe e filho morreram depois que uma árvore caiu em cima da motocicleta em que eles estavam na noite desse sábado (21), no quilômetro 23 do Ramal Mário Lobão, zona rural de Sena Madureira, interior do Acre. O acidente ocorreu durante uma forte chuva que caía no local.