Portal do Rosas – O presidente estadual do PT, Cesário Braga, postou vídeo na sua rede social informando que se submeteu a exame para verificar se está ou não com coronavírus.

Cesário está com uma forte gripe desde terça-feira, quando participou de ato político no município de Capixaba.

Um dos participantes do ato, o presidente da Cooperacre, Manoel da Gameleira, de 81 anos, testou positivo para a doença.

No vídeo, demonstrando que esse não é um assunto político, o presidente parabenizou o secretário de Estado de Saúde Alysson Bestene.

Veja o Vídeo: