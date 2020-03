Um servidor da Câmara de Rio Branco, que preferiu não se identificar, afirmou que vereadores que chegaram de viagem de Brasília no último sábado (14), participaram de sessões na Câmara da capital acreana, descumprindo, assim, as normas do Ministério da Saúde de prevenção contra a pandemia de coronavírus (Covid-19). O Distrito Federal registrou 33 casos confirmados da doença.

Segundo a assessora, os vereadores Railson e Raimundo Neném, que estiveram viajando, participaram de sessões terça-feira (17) e quarta-feira (18) normalmente. Nesta quinta-feira, Railson esteve na reunião sobre o coronavírus, mas em seguida deixou o prédio da Câmara.

O assessor de imprensa da Câmara, Victor Augusto, confirmou que além de Raimundo Neném e Railson, o vereador Clézio também esteve fora do estado e se afastou após apresentar sintomas de gripe.

”A ordem é ficar em isolamento. Clézio estava gripado e por coerência se afastou logo que chegou”, disse.

A recomendação do Ministério da Saúde é de que qualquer cidadão que esteja fora do seu estado no período de propagação do vírus fique em casa em quarentena assim que chegar ao seu estado de origem. Por Folha do Acre