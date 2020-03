O caso mais preocupante dos sete confirmados de coronavírus no Acre é o do senhor Manoel José, presidente da Cooperacre.

Segundo informações apuradas com familiares, seu Manoel contraiu a doença na Itália onde esteve nas últimas semanas. Na quarta-feira, 18, já sentindo alguns sintomas, fez o exame e o resultado saiu nesta sexta-feira.

O presidente da Cooperacre estava em Xapuri quando foi informado do resultado positivo. Imediatamente veio para Rio Branco, onde procurou atendimento médico e as orientações sobre seu tratamento, já que se trata de um idoso, que faz parte do grupo de risco.

Seu Manoel, além de presidente, é um dos fundadores da Cooperacre, que é constituída de mais de 30 cooperativas e associações e possui mais de dois mil cooperados. Com informações do Ac24horas