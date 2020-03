O Prefeito Municipal de Assis Brasil, Antônio Barbosa (Zum) realizou uma reunião na Câmara de Vereadores para discutir o funcionamento estratégico dos estabelecimentos comerciais em combate ao coronavírus.

Ficou decidido que os comércios funcionarão sob o comprometimento de cada proprietário em agir com responsabilidade social, seguindo o decreto municipal, publicado na última terça-feira (18), onde fica proibida a aglomeração acima de 30 pessoas.

Para cumprir o acordo, o comerciante terá que atender os clientes via internet, telefone e caso haja a necessidade de atendimento físico, tomar todas as precauções, como evitar o ajuntamento de pessoas, não motivá-las a permanecer por muito tempo nas lojas, fazer o máximo para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

De acordo com o Prefeito, todas as medidas tomadas são para a segurança da população, podendo essas medidas ficarem mais rigorosas de acordo com o cenário da situação. “Não fechamos os estabelecimentos, nós temos uma economia pequena, mas houve um compromisso de cada empresário em se respeitar e pensar no bem da comunidade”, disse.

O Prefeito também criou a Comissão de Risco para fiscalizar o descumprimento das regras. A patrulha da polícia militar também estará auxiliando na conscientização e verificação de cada medida.