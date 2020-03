O Prefeito Municipal de Assis Brasil, Antônio Barbosa (Zum) entrou em contato com o Secretário de Segurança Pública Estadual, Coronel da Polícia Militar, Paulo Cezar, para buscar soluções relacionadas à situação dos imigrantes haitianos e senegaleses, abrigados no município desde o dia 19 de março e reforçar as medidas protetivas para toda a população.

O secretário de segurança enviou à Assis Brasil, ontem (20), uma patrulha da Polícia Militar composta por duas viaturas e oito policiais para ficar a par da situação e informou que segunda-feira chegará outra equipe de policiais comandados por um delegado.

O policiamento já está sendo realizado pelas ruas da cidade e na entrada dos abrigos onde estão hospedados os imigrantes. A ação é para conscientizar, tanto os imigrantes como os moradores do município a não saírem de suas casas sem um motivo de urgência.