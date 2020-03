Entre os dois novos casos confirmados neste sábado, aumentando para 9 o número de infectados no Acre, um deles é de uma servidora pública, que trabalha na Casa Civil.

As informações do aumento de casos confirmados no Acre foram atualizadas as 17 horas de hoje pelo boletim do Ministério da Saúde.

De acordo com o que a reportagem apurou, uma recepcionista da Casa Civil está entre os nomes que confirmaram positivamente para o covid-19.

O aumento no número de casos acontece em meio a uma verdadeira discussão pelas redes sociais das medidas que vêm sendo adotadas pelo governador do Acre, Gladson Cameli. A maioria da população apoia as medidas consideradas extremas por alguns setores. por Ac24horas