O presidente da Cooperacre, Manoel José da Silva, 81 anos, que foi diagnosticado com o vírus Codiv-19, o novo coronavírus, participou de um ato de filiação do PT na cidade de Capixaba no dia 14 de março após retornar de viagem da Itália, onde contraiu o vírus.

De acorco com imagens e matéria publicada em um site de Capixaba, Manoel acompanhou os petistas Jorge Viana, o deputado Daniel Zen e o presidente do PT, Cesário Braga, no ato de filiação realizado na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade.

Em uma das foto publicadas do evento, “Seu Manoel”, como é conhecido, aparece ao lado de Jorge Viana e em meio a multidão na sede do sindicato. O registro foi feito dois dias antes Manoel sentir sintomas da doença

A família informou que seu Manoel começou a sentir os primeiros sintomas ainda na última segunda-feira, dia (16). Na quarta, (18), foi levado para fazer exame e o resultado positivo saiu na sexta-feira (20).

Manoel é um dos 7 pacientes contaminado com coronavírus no Acre. Ele está em tratamento em Rio Branco já que faz parte do grupo de risco à doença.

“Eu estou apresentando uma leve gripe, dor na garganta, mas sem os sintomas do coronavírus. Estou seguindo orientação do Ministério da Saúde de me isolar. Desde terça estou isolado, inclusive de minha família. Se eu apresentar os sintomas divulgados, irei fazer o teste, enquanto isso continuo isolado para não ter o risco de passar nada para ninguém”, disse o deputado. Por Folha do Acre