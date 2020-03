A Prefeitura de Rio Branco vai antecipar a Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus influenza como estratégia de diminuir a quantidade de pessoas com gripe nesse período chuvoso. A campanha será realizada em três fases. A primeira voltada para idosos, profissionais de saúde e pessoas acamadas, tem início na segunda-feira, 23, em todas as unidades de saúde da capital.

Para garantir que todo o público alvo seja atendido, a Prefeitura está montando estratégia especial que inclui a vacinação dos idosos em veículos. Essa estratégia está sendo chamada de Drive Thru da Influenza. O local escolhido para sua realização é o antigo pátio de vistoria do Detran, localizado na avenida Nações Unidas, em frente ao 7º BEC. Ali, as equipes de vacinação receberão os idosos que não precisarão sair dos veículos para serem vacinados.

“Essa ação inovadora será realizada em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e RBTrans a partir do dia 23, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas para o grupo de 60 anos e mais e profissionais de saúde”, informou a prefeita Socorro Neri, que gravou, na manhã deste sábado vídeo contendo as principais informações sobre a campanha de vacinação para distribuição nas redes sociais e espaços da municipalidade na internet.

Ainda dentro das ações estratégicas, também ocorrerá a vacinação no domicílio para idosos com dificuldade de locomoção.

“A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, mas protege contra os outros tipos de vírus da gripe. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde”, ressaltou a prefeita.

Serviço:

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza será em três etapas, em datas e para públicos diferentes.

1ª ETAPA

23 de março – grupo de 60 anos e mais e Profissionais de saúde

2ª ETAPA

16 de abril – doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento.

3ª ETAPA

9 de maio –crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes e até 45 dias após o parto, pessoas com deficiência, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

1ª ETAPA

23 de março

A Prefeitura de Rio Branco utilizará as seguintes estratégias para evitar aglomerações de pessoas nos postos de vacinação:

• Vacina sem sair do carro – essa ação inovadora será realizada em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e RBTRANS a partir do dia 23/03 das 8h às 12h e das 14h às 17h para o grupo de 60 anos e mais e Profissionais de saúde.

Local: Avenida Nações Unidas, 1755 – Bairro Abraão Alab – Antigo Pátio de Vistoria de DETRAN

• Período da manhã: Vacinação no domicílio para idosos e pessoas acamadas cadastrados no Sistema de Saúde Municipal e nos CRAS e internos do Lar dos Vicentinos e Souza Araújo;

• Período da tarde: Todas as Unidades Básicas de Saúde manterão em funcionamento suas salas de vacina no período da tarde.

Em todas essas etapas, posto de vacinação estarão funcionando em todas unidades de saúde, nas Unidades de Rápido Atendimento Prioritário em Saúde (URAPS), e em área aberta e com circulação de ar para atendimento exclusivo dos idosos.

