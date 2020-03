Em meio à crise de Covid-19, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) está com o estoque vazio e precisa de doação de sangue em Rio Branco.

Como prevenção, o Hemoacre montou uma tenda com cadeiras do lado de fora da recepção para evitar que os doadores esperem em um local fechado e sem ventilação. Mesmo assim, a direção diz que são raros os momentos em que há aglomeração de pessoas no local devido ao pouco número de doadores.

A enfermeira da captação do Hemoacre, Késia Nogueira relembrou que já há uma portaria do Ministério da Saúde que estabelece que apenas pessoas saudáveis possam doar sangue. Por isso, pessoas com sintomas de gripe e resfriado não podem fazer doações.

“Pessoas com síndrome gripal ou resfriado não podem doar sangue, tem que aguardar. A pessoa que tem febre precisa aguardar 30 dias, independente do momento que estamos vivendo. São pessoas saudáveis para se direcionarem ao hemocentro e fazer a doação”, friso.

O Acre já tem sete casos de Covid-19 no estado e analisa outros 10 casos suspeitos. Diante da situação, o governo do Acre já decretou situação de emergência e enviou um pedido de reconhecimento de calamidade pública à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Por Aline Nascimento, G1 Acre