O dentista Alyson Bestene, Secretário de Saúde do Estado do Acre e Oteniel Almeida, Secretário Municipal de Saúde, participaram da Sessão na Câmara Municipal de Rio Branco e foram sabatinados, sobre como esta a organização para conter ou atender, pacientes suspeitos de terem contraídos o coronavírus.

Os vereadores, ouviram e deram sugestões, mais o constrangimento ficou por conta do Vereador Anderson Sandro (PDT), por uma situação no mínimo vexatória, quando perguntou aos dois secretários se tinham viajado recentemente, Alyson Bestene, chegou a ficar pálido, a Presidente em exercício Lene Petecão, ainda tentou salvar o secretário do constrangimento, mais não conseguiu, o vereador Anderson foi implacável, disse em resposta a Presidente em Exercício Lene Petecão, que tinha conhecimento de que o Secretário tinha chegado de viagem no final de semana e não estava cumprindo os protocolos do Ministério da Saúde, portanto disse o vereador, se a mesa diretora desse parlamento exige dos vereadores que estavam viajando o cumprimento da quarentena, deveria suspender a sessão e exigir o mesmo do Secretário de Estado.

Para amenizar a situação a Presidente em exercício Lene Petecão, pediu ajuda ao vereador médico e infectologista, Eduardo Farias, já que o Secretário não consegui responder ao vereador, o vereador e médico, ainda tentou amenizar a situação, informando que autoridades de linha de frente, não podem obedecer a quarentena, o vereador então foi duro com o colega e disse quer dizer que a autoridade que o Secretário esta investido, dar a ele a imunidade ao vírus?

O vereador médico infectologista Eduardo Farias, disse que não, mais é que isso é como o exercito em batalha o comandante não pode parar, o vereador então encerrou a discussão dizendo, então esse comandante pode dizimar seu próprio exército, enquanto isso o secretário não sabia o que dizer e nunca imaginou ser assessorado pelo vereador do PCdoB Eduardo Farias.

O novo Coronavírus (2019-nCoV) é um vírus identificado como a causa de um surto de doença respiratória, o despreparado Secretário e sua equipe são os primeiros a darem mau exemplo, quando desobedecem os protocolos do MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV), disse o vereador.

O Presidente da República quando chegou de viagem com todos de sua equipe de Ministros, obedeceram as orientações, esse Secretário que não sabe o que acontece em sua Secretária, deveria deixar de mentir e comprar a medicação básica, para atender os pacientes nas unidades de atendimento, hoje mesmo não tem medicação (insulina), para atendimento aos pacientes com problemas de diabete, também não foi providenciado os EPIs necessário, conforme comprovou a denúncia dos Conselhos Regional e Federal de Enfermagem e conferida pelos conselheiros, esses materiais será para o uso dos servidores da saúde, ficarem protegidos ao atender os casos de pacientes infectados com o coronavírus, finalizou o vereador, a incompetência é a marca dessa gestão. Por Manchete Agora