Através da Portaria N° 11/2020 a Secretária de Desenvolvimento Social Keiliane Cordeiro suspendeu todos os atendimentos ao público pelos próximos 15 dias, retornando eventualmente no dia 02 de abril, caso esta situação do coronavírus esteja amenizada.

Os serviços de Cadastro Único, atualização do Bolsa Família, CREAS, CRAS e Centro de Convivência do Idoso também estão com suas atividades suspensas. Como informa Sandra Soriano, Coordenadora do Cadastro Único e Bolsa Família de Cruzeiro do Sul.

“Seguindo o Decreto municipal que dispõe sobre medidas de enfrestamento do coronavírus, a Secretária Keiliane Cordeiro suspendeu por 15 dias todos os atendimentos ao público do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, bem como, todas as atividades do Centro de Convivência do Idoso, CRAS e do CREAS. Nesse período estaremos somente realizando serviços internos e tão logo esta situação esteja normalizada voltaremos a atender a população.”

