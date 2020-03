O prefeito Ilderlei Cordeiro esteve na manhã desta sexta-feira, 20, acompanhado da Secretária Municipal de Saúde Juliana Pereira, o deputado estadual Alex, o Superitendente do Ministério da Saúde no Estado do Acre, Eder, e o Diretor da Santa Casa de Misericórdia de Rio Branco para a retaguarda de possíveis casos de coronavírus em Cruzeiro do Sul.

A reunião aconteceu em Rio Branco e a direção da Santa Casa entendendo a necessidade de auxiliar o município de Cruzeiro do Sul irá reservar 15 leitos para atender possíveis casos de contaminação da doença.

Segundo Ilderlei, se houver a necessidade, o governo do Estado estará fazendo a remoção desses, possíveis, pacientes para a estrutura que já está montada na Santa Casa de Rio Branco.

“Estamos aqui reunidos com a direção da Santa Casa de Rio branco, o deputado Alex, nossa secretária Juliana e o Superintendente do Ministério da Saúde do Acre para assinarmos essa importante parceria, onde preocupados com essa situação relacionada ao coronavírus, estamos nos equipando da melhor maneira possível e com todas as medidas de enfrentamento. Com isso, anunciamos que, caso seja necessária, teremos disponibilizado na Santa Casa aqui de Rio Branco, 15 leitos totalmente preparados para receber pacientes oriundos de Cruzeiro do Sul.”, finalizou Ilderlei.

A parceria entre Prefeitura municipal e Santa Casa de Misericordia de Rio Branco, que neste momento, volta-se para o combate e prevenção do coronavírus terá continuidade da área de estudos científicos em doenças infecto contagiosas.