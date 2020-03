Um morador do Município de Acrelândia gravou um vídeo onde aparece em meio as principais ruas do município que encontram-se em situações degradante e abandonadas pelo Poder Público Municipal.

No vídeo é possível ver que a rua Rio de Janeiro (umas das principais ruas do município) além de estar completamente destruída o mato está invadindo a via e o poder público, representado pelo prefeito Ederaldo Caetano não toma nenhuma providências quanto a esta situação.

Com as péssimas condições das ruas é provável que não haja nenhum empresário disposto a investir em um ponto comercial para gerar emprego e aquecer a renda do município, pois o prefeito Ederaldo não se habilita a desenvolver um projeto de recuperação das ruas.

A Avenida Brasil estava ruim na gestão passada e a esperança dos moradores era que na nova gestão fosse arrumada, mas se passaram mais de três anos e a situação da via só piorou.

A justificativa da gestão de Ederaldo é que a prefeitura está quebrada, tem muitas dívidas e por isso fica do jeito que está, porém, pra arrumar ruas, poderiam ter pedido ajuda dos deputados federais, emendas com essa finalidade, mas o que se pode perceber é que a gestão pública não está interessada em sanar os problemas do município para que a população tenha uma qualidade de vida melhor.

Imagem de Nesio Carvalho / Veja o Vídeo: