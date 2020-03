Um leitor, indignado pelo pouco caso que o vice-governador Major Rocha (PSDB) faz com a situação de calamidade pública enfrentada pelo Acre, fruto do Coronavírus, fez uma denúncia a redação do site 3 de Julho Notícias.

Já são 7 casos confirmados e outros 13 suspeitos, além de mais de 50 coletas feitas que aguardam resultados, o que levou o governador Gladson Cameli a decretar estado de calamidade pública; pedido este aceito pela Assembléia Legislativa do Estado do Acre na manhã desta sexta-feira (20).

Quem era para estar ajudando o governador a liderar este processo difícil era o seu vice Major Rocha, que parece ter ficado satisfeito com seu resultado de exame negativo e se mandou para uma aventura no Juruá.

Rocha aparece em foto com empresários locais, inclusive um bastante conhecido da comunicação, onde todos sorriem fardados com a roupa de pegar a estrada.

Em outra foto enviada pelo denunciante, uma carreta carregada de quadriciclos, que certamente serão utilizados na aventura pelos caminhos a serem percorridos.

Nosso leitor afirma que aventura acontecerá na manhã de sábado e tem como rota, os caminhos que cortam Cruzeiro do Sul, indo pela Região do Badejo, no município de Guajará no Amazonas, que fica a uma distância de 15 km de Cruzeiro.

O Acre e o País passam por momentos de crise e assombro causado pela epidemia do Coronavírus, mas pelo que parece, nosso vice-governador não está preocupado, ou pegou um quadriciclo e foi se esconder nas matas do Juruá.

Tentamos contato com vice-governador, para saber dessa agenda e seu objetivo, mas até o fechamento da pauta, não obtivemos resultado.