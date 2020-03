Depois do 7º caso confirmado de Coronavírus, os acreanos vivem sob tensão, medo e isolamento social. Para Alonso Rocha, que é irmão do vice-governador Werles Rocha e da Deputada federal Mara Rocha (PSDB), pouco importa se o povo estar assustado, ele estar mais preocupado mesmo em fortalecer sua campanha de desgastar o nome do senador Sérgio Petecão.

Com o título “#Petecão Meu Voto Nunca Mais” o irmão de Rocha espalha adesivos em carros de dos do PSDB, partido comandado pela família Rocha e que mira as eleições de 2022.

O governador do estado trabalha dia e noite para disputar eleições, nem mesmo no momento de calamidade, não se ver o vice Rocha ao lado de Gladson, tentando acalmar e orientar a sociedade.

O irmão do vice-governador Major Rocha poderia usar de seu potencial econômico, para bancar campanhas de conscientização do povo e alertar acerca do Coronavírus, mas fazer politicagem parece mais prioritário.

Ainda ano passado, outra discussão desta vez envolvendo a deputada Mara Rocha e o governador Gladson Cameli, resultou em um quase rompimento entre ambos, que vieram a fazer as pazes dias depois, com a demissão de Paulo WADT da SEPA e a entrega do controle da pasta para deputada federal. Neste período outro irmão da parlamentar conhecido como PANG, não poupou o governador Gladson e o classificou com os mais baixos adjetivos.

