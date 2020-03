Urgente: Secretaria de Saúde do Acre confirma mais um caso de coronavírus;...

Urgente: Secretaria de Saúde do Acre confirma mais um caso de coronavírus; já são 4 no total

Outros três casos no interior do estado seguem em análise, sendo 2 em Brasileia e 1 no município de Feijó. A Sesacre informou que a não divulgação dos nomes dos pacientes segue a determinação de protocolos internacionais.