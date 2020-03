Trio foi autuado em flagrante por tráfico de droga e associação para o tráfico — Foto: Alexandre Lima

Uma servidora do Tribunal de Justiça do Acre de Xapuri e dois sobrinhos, de 22 e 25 anos, foram presos em flagrante com porções de cocaína e maconha, nesta quarta-feira (18), em Brasileia.