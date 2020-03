O prefeito Ilderlei Cordeiro pensando na fomentação da economia de Cruzeiro do Sul e em novas formas de os credores quitarem suas dívidas com o município, criou o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS 2020.

O programa REFIS foi um projeto do Executivo aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Prefeito Ilderlei Cordeiro que permitirá as pessoas físicas e jurídicas a procurarem a Central de Atendimento ao Consumidor na prefeitura, para negociar suas dívidas.

O Programa já está em vigor e os interessados já poderão negociar suas dívidas com o fisco municipal em até 60 vezes com desconto de 85% dos juros e multas e a vista sem juros e multas. Os prazos para a renegociação irão até dia 31 de julho para as pessoas físicas e 30 de setembro para as pessoas jurídicas, MEI, ME e EPP.

O prefeito Ilderlei Cordeiro informou que pelo segundo ano seguido criou o Programa de Recuperação Fiscal para que as pessoas possam procurar o município e renegociar suas dívidas.

“É o segundo ano que implanto o REFIS para que você contribuinte possa estar quitando suas dívidas. Então você que têm problemas com fisco municipal venha na prefeitura e quite seus débitos para que possamos investir cada vez mais em nosso município. Pois com os impostos em dia conseguimos levar mais saúde, educação e infraestrutura às nossas famílias.”