A Prefeitura Municipal de Assis Brasil emitiu um decreto na manhã de hoje (18) que determina a mudança do horário de expediente em sua sede e em todas as secretarias e setores municipais, sendo estabelecido horário corrido (07h às 13h) durante o período de 18 de março a 03 de abril. A ação é em decorrência da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus em todo país.

Entre as medidas também ficou decidido pelo cancelamento de atividades e eventos municipais como, capacitações, eventos coletivos, viagens de servidores dentre outros. A coordenação de esportes cancelou o campeonato de Futebol previsto para este sábado. Os atendimentos relacionados aos órgãos públicos serão realizados por meio de telefone e e-mail, sendo assim os funcionários atuarão, durante os próximos dias, somente em serviços internos.

A assistência social suspendeu os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, realizado com crianças, adolescentes e idosos, assuntos relacionados ao Bolsa família e atendimentos comuns em geral. A capacitação no Programa Criança Feliz, iniciada no dia 16 e que iria até o dia 20, foi imediatamente cancelada pela equipe do Governo do Acre.

Quanto à secretaria de saúde, o horário segue a recomendação da prefeitura, exceto as unidades básicas de saúde que atenderão em horário normal. A partir da próxima semana serão suspensos os agendamentos e viagens da Van, que transportam a comunidade até Rio Branco para consultas. De acordo com a secretária, Selma Saucedo, os profissionais de saúde estarão fazendo o possível para atender a população neste momento de vulnerabilidade.

O decreto, que sairá na edição de amanhã do Diário Oficial, ainda orienta que eventos de qualquer natureza que reúnam um número superior a 30 pessoas sejam cancelados e que a população permaneça em suas casas. Portanto a informação é direcionada a eventos públicos, religiosos, sociais e outros.

Telefone: (68) 3548-1208 E-mail: assessoriaconselhodecrise@gmail.com