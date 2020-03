O prefeito de Assis Brasil Antonio Barbosa (Zum) se reuniu com os secretários, profissionais de saúde, equipe de educação municipal e estadual, para tomar as medidas necessárias de segurança relacionadas ao COVID-19 (coronavírus).

Ficou decidida a suspensão das aulas municipais, zona urbana e rural, a partir de amanhã dia 18 de março (quarta-feira) até o dia 03 de abril (sexta-feira), retomando as aulas normalmente na segunda-feira 06 de abril, se a situação estiver propícia à volta dos alunos. As aulas nas escolas de rede pública estadual também já estão suspensas por determinação do Governo do estado do Acre.

Como forma de orientação, os professores e equipe, estarão amanhã às 8h nas escolas em que trabalham informando sobre a suspensão das aulas caso alguém não seja informado antes.

A medida protetiva ao COVID-19 é responsabilidade social, a orientação é que durante esse período os alunos permaneçam em suas casas e evitem aglomerações, adotando o isolamento social.

Quando for necessário sair de suas casas tomarem o cuidado de lavar bem as mãos sempre e usar álcool em gel, além de evitar visitas a idosos, pessoas com pressão alta, diabetes e crianças.