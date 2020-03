Em reunião realizada na manhã de quinta-feira (19) em Rio Branco, a prefeita de Brasileia Fernanda Hassem esteve com governador do Acre Gladson Cameli, no encontro reafirmaram a parceria em prol da população de Brasileia e abordaram pautas ligadas a saúde e segurança pública.

Na oportunidade, Fernanda Hassem realizou apresentação dos principais temas a serem debatidos. Entre eles estão os cuidados e trabalhos de prevenção ao Coronavírus que necessita de um alinhamento desde o Governo municipal, estadual e federal, o cumprimento do decreto de numero 015 onde solicita o efetivo da segurança para evitar aglomerações e eventos e fazer cumprir a publicação do Governo Federal em relação ao fechamento da fronteira.

Acompanhando a Prefeita Fernanda Hassem estiveram o Secretário da Saúde Francisco Borges e a Procuradora do Município Doutora Marília e conversaram com o secretário de segurança pública do Acre, coronel Paulo Cézar, Governador Gladson Cameli e a chefe da vigilância sanitária no Acre.

A Prefeita Fernanda destacou a importância do trabalho em conjunto. “Fizemos contato com o governador Gladson onde solicitamos a presença dos secretários de saúde, segurança e representantes da vigilância sanitária e assistência social. Para que possamos nos unir e levar todas as medidas necessárias para o município de Brasileia, com isso estaremos aumentando o efetivo de profissionais em nossas unidades e solicitamos uma atenção maior controle na fronteira”, destacou Fernanda Hassem.