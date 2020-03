Em um momento pacífico, os motoristas não tiraram os carros da garagem, o que deixou o movimento atípico no local.

Álvaro Carvalho, motorista, falou pela categoria e alegou que os funcionários tentaram, por diversas vezes, um acordo com a empresa, mas não conseguiram chegar a um consenso. Ele diz também que há motoristas passando necessidade.

“A questão é simples, é sobre nossos salários atrasados, que começo do ano chegou a dois, sempre recebemos com um. Tivemos informação de uma proposta, aqui está a classe inteira do transporte coletivo para tentar resolver essa problema”, diz.