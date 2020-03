O empresário Manu Cameli que é proprietário de uma rede de supermercado em Cruzeiro do Sul disponibilizou uma grande quantidade de álcool em gel e, limitou a venda de duas unidades por pessoa.

Em tempos de prevenção do Coronavírus, epidemia que assusta o mundo e que já contaminou mais de 600 pessoas no País, sendo três casos confirmados e 55 suspeitos no Acre, o Álcool em Gel é um dos produtos de prevenção mais procurados dentre a população.

Alguns empresários venderam sem controle e poucas pessoas levaram quase todo estoque das prateleiras dos estabelecimentos no estado, alguns de esperteza, se aproveitaram do pânico da população e revendem por preços absurdos.

“Esse empresário estar de parabéns, pois quando limita apenas dois frascos por pessoa, estar oportunizando que muita gente possa comprar”, disse a dona de casa Maria de Lourdes.

Sem atuação dos órgãos fiscalizadores nas maiorias das cidades, a população tem reclamado bastante dos espertalhões, que compram e revendem máscaras e álcool em gel por preços superfaturados.

Cruzeiro do Sul assim como outras 20 cidades do estado, ainda estão apreensivas por conta do coronavírus, que já chegou na capital Rio Branco e a prevenção ainda é a melhor forma de evitar a doença.